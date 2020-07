Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kunstrasenverschnitt in Ganderkesee entsorgt +++ Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Dienstag, 23. Juni 2020, bis Mittwoch, 24. Juni 2020, entsorgten bislang unbekannte Personen einige Meter Kunstrasenverschnitt am Rande des Kirchweges in Ganderkesee, Ortsteil Stenum. Offensichtlich handelte es sich um professionellen Kunstrasen, der hauptsächlich grün, jedoch in Teilbereichen auch weiß eingefärbt ist. Hinweise auf den Verursacher oder einen möglichen Verarbeitungsort nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen (702824).

