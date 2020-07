POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Radfahrerin in Nordenham leicht verletzt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Ein 37-jähriger Fußgänger wurde am Freitag, den 3. Juli 2020, durch eine vorbeifahrende Radfahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham leicht verletzt. Die Radfahrerin flüchtete daraufhin.

Gegen 11:20 Uhr ging der 37-Jährige aus Nordenham den linken Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hafenstraße entlang. Auf Höhe der Viktoriastraße kam ihm eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen, die ihn beim Vorbeifahren mit ihrem Lenker streifte. Dadurch wurde der Fußgänger leicht verletzt. Obwohl der 37-Jährige die Radfahrerin ansprach, setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort. Die Radfahrerin war 30 bis 40 Jahre alt und hatte schulterlange, glatte, goldbraune Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen (744336).

