Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lkw-Brand sorgt auf der A45 bei Wetzlar für Behinderungen im Berufsverkehr

Dillenburg (ots)

Wetzlar/Aßlar - A 45: Heute in den frühen Morgenstunden (30.03.2022) geriet ein Sattelauflieger auf der A 45 am Wetzlarer Kreuz in Brand. Während der Löscharbeiten mussten die Fahrstreifen in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Derzeit läuft der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbei.

Gegen 01.20 Uhr vernahm der Fahrer eines Sattelzuges ein Knall und entdeckte im Rückspiegel, dass Flammen aus seinem Auflieger aufloderten. Er stoppte seinen Laster auf dem Verzögerungsstreifen des Wetzlarer Kreuzes zur A 485, kuppelte die Zugmaschine ab und informierte Feuerwehr und Polizei. Der Auflieger war mit Presspappe beladen. Für die umfangreichen Löscharbeiten mussten beide Fahrstreifen der A 45 in Richtung Wetzlar Ost (Hanau) voll gesperrt werden. Das THW rückte an und trennte mit technischem Gerät die gepresste Pappe, um der Feuerwehr die Bekämpfung der Glutnester zu ermöglichen. Gegen 04.30 Uhr musste die Polizei die drei Fahrspuren der Gegenrichtung sperren, um einem Abschleppunternehmer die Zufahrt zur Brandstelle zu ermöglichen. Seit 05.30 Uhr läuft der Verkehr wieder einspurig in Richtung Hanau.

Aktuell kommt es durch die Sperrungen auf der Autobahn 45 in Richtung Hanau und in Richtung Dortmund sowie auf der B 49 rund um Wetzlar zu erheblichen Behinderungen.

Insbesondere der Schwerlastverkehr wird gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Guido Rehr, Pressesprecher

