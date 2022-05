POL-ESW: Kripo nimmt 27-jährigen Tatverdächtigen nach mehreren Fällen mit sexuellem Hintergrund vorläufig fest

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen In der Straße Finnischer Weg in Reichensachsen haben Unbekannte offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter gelangten aber nicht ins Haus, richteten aber an der Eingangstür durch versuchtes Hebeln einen Schaden in noch unbekannter Höhe an. Der Vorfall wurde von dem Besitzer gestern Mittag gegen 13.45 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht. Hinweise an die ...

