Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ladendiebstahl ertappt - Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.04.2022) zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren sowie einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, in einem Kaufhaus an der Marktstraße Waren im Wert von über 2.800 Euro zu stehlen. Ein 47-jähriger Detektiv beobachtete gegen 17.35 Uhr, wie die beiden Frauen die Beute an sich nahmen und der Mann sie dabei mutmaßlich abschirmte. Als sie das Geschäft verlassen wollten, sprach sie der Detektiv an und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten das Trio wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell