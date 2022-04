Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.04.2022) einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, einer 33-jährigen Frau die Handtasche zu rauben. Der 44-Jährige traf gegen 17.30 Uhr an der Gablenberger Hauptstraße auf die ihm bekannte 33-Jährige und forderte sie zunächst auf, ihre bei ihm noch ausstehenden Schulden zu begleichen. Als die Frau dem nicht nachkam, versuchte er ihr die Handtasche zu entreißen, schlug ihr ins Gesicht und flüchtete. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen anschließend an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell