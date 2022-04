POL-S: Kompletträder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Süd (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (12.04.2022) in mehrere Gartenhäuser an der Stresemannstraße sowie an der Kelterstraße eingebrochen. Die Täter kletterten zwischen 14.30 Uhr und 09.45 Uhr über das verschlossene Gartentor an der Stresemannstraße, brachen die Holztür auf und stahlen Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Zu zwei weiteren Gartenhauseinbrüchen kam es zwischen ...

