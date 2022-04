Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gartenhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (12.04.2022) in mehrere Gartenhäuser an der Stresemannstraße sowie an der Kelterstraße eingebrochen. Die Täter kletterten zwischen 14.30 Uhr und 09.45 Uhr über das verschlossene Gartentor an der Stresemannstraße, brachen die Holztür auf und stahlen Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Zu zwei weiteren Gartenhauseinbrüchen kam es zwischen 17.30 Uhr und 23.00 Uhr an der Kelterstraße. Die Unbekannten brachen auch hier eine Holztür sowie ein Fenster auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Sie stahlen unter anderem ein Radio und Lebensmittel im Wert von zirka 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße sowie unter der Rufnummer +497118990330 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell