POL-S: Radfahrer von LKW angefahren

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Talstraße/Alfdorfer Straße hat ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag (12.04.2022) schwere Verletzungen erlitten. Ein 27 Jahre alter LKW Fahrer war gegen 14.40 Uhr in der Talstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Alfdorfer Straße abbiegen, als er mit dem 41-jährigen Radfahrer zusammenstieß, der in gleicher Richtung auf dem dortigen Gehweg unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

