POL-PDLD: Rehe gerissen

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagvormittag wurden der Polizeiinspektion Wörth am Rhein gleich mehrere Verkehrsunfälle, verursacht durch herabfallende Eisplatten von LKW, gemeldet. So kam es zunächst gegen 08:00 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe, Höhe Anschlussstelle Kieswerk Jockgrim zu einem Unfall, bei dem die Windschutzscheibe eines PKW Toyota Avensis durch herabfallende Eisplatten beschädigt wurde. Der ...

