Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstahl durch Kind

Kandel (ots)

Eine Mitarbeiterin der KIK-Filiale in Kandel konnte am Montagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen dabei beobachten, wie dieses, zusammen mit einer Freundin, in der Umkleidekabine des Ladengeschäftes verschwand, um dort eine Packung Feuerzeuge im Wert von einem Euro zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Die Ladendiebin konnte durch die Zeugin am Verlassen des Ladens mit ihrer Beute gehindert werden und wurde ins Büro gebeten, von wo aus die Mitarbeiterin die Polizei zwecks Anzeigenaufnahme vor Ort verständigte. Der Vater des Kindes konnte telefonisch verständigt und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden. Die Mitarbeiterin erstattete Strafanzeige und erteilte den beiden Mädchen ein einjähriges Hausverbot für sämtliche KIK-Filialen in ganz Deutschland. Die Strafanzeige wird nach Aufnahme durch die Beamten der Schutzpolizei zuständigkeitshalber an Beamte des Sachgebiets Jugendkriminalität in Wörth, welches auch für die Bearbeitung von Straftaten durch strafunmündige Kinder zuständig ist, zur weiteren Bearbeitung abgegeben.

