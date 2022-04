POL-S: Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am Montag (11.04.2022) in eine Gaststätte an der Wiener Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Mitternacht und 11.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Lokal. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem ein Sparschwein und Münzgeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden. ...

