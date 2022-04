POL-S: Über Beine einer am Boden liegenden Frau gefahren

Stuttgart-Mühlhausen/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (08.04.2022) und Montag (11.04.2022) in zwei Kindergärten an der Düsseldorfer Straße sowie am Rilkeweg eingebrochen. Die Täter hebelten bei beiden Kindergärten zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag jeweils ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. An der Düsseldorfer Straße erbeuteten sie zwei Geldkassetten, in ...

