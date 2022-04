Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindergärten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (08.04.2022) und Montag (11.04.2022) in zwei Kindergärten an der Düsseldorfer Straße sowie am Rilkeweg eingebrochen. Die Täter hebelten bei beiden Kindergärten zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag jeweils ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. An der Düsseldorfer Straße erbeuteten sie zwei Geldkassetten, in welchen sich zirka 100 Euro befanden. Bei dem Kindergarten am Rilkeweg, stahlen sie ersten Ermittlungen zufolge nichts. Zeugen werden gebeten, sich zum Einbruch an der Düsseldorfer Straße beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 und zum Einbruch am Rilkeweg beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell