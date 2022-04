Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Buntmetalldiebe vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (11.04.2022) drei 17, 24 und 27 Jahre alten Männer vorläufig festgenommen, welche versucht haben sollen, Buntmetall aus einem Container an der Kreuznacher Straße zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die Tatverdächtigen gegen 0.30 Uhr, wie sie Buntmetall in einen weißen Citroen einluden. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Ob die Beute von mehreren Tatorten stammt, ist noch Teil der Ermittlungen. Die 27- und 24- jährigen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 17-jährigen Jugendlichen gaben die Polizisten in die Obhut seiner Mutter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

