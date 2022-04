Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Katalysatordiebe festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (11.04.2022) zwei Männer im Alter von 30 und 40 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Katalysatoren in der Deckerstraße sowie in der Wagenburgstraße gestohlen zu haben. Ein 49 Jahre alter Besitzer eines BMW kehrte gegen 23.00 Uhr zu seinem in der Deckerstraße geparkten Auto zurück, als ihm bereits ein daneben geparkter Van auffiel. Als er nähertrat, fuhr das Fahrzeug plötzlich weg. Darüber hinaus entdeckte der 49-Jährige einen Wagenheber unter seinem Auto. Der Mann verständigte sofort die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten das beschriebene Fahrzeug nur kurze Zeit später auf der Gaisburger Brücke fest und unterzogen es einer Kontrolle. In dem Fahrzeug fanden sie die Verpackung eines Wagenhebers, die mutmaßlich zu dem Wagenheber gehörte, der sich unter dem BMW befand. Die Beamten nahmen daraufhin die beiden Männer fest. Die beiden stehen außerdem im Verdacht, am Wochenende (08. bis 10.04.2022) in der Wagenburgstraße und in der Deckerstraße die Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen gestohlen zu haben. Sie sollen auch für den versuchten Diebstahl am Mittwochabend (06.04.2022) in der Bopserwaldstraße verantwortlich sein (siehe https://t1p.de/kntyn). Die beiden rumänischen Staatsangehörigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags (11.04.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell