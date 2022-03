Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersen tagsüber unterwegs - Zeugen gesucht

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in der Zeit von 07:00 - 16:45 Uhr in Drochtersen zu einem Einbruch.

In der Straße Draackenstieg wurde von bisher unbekannten Einbrechern die Terassentür eines Einfamilienhauses aufgebrochen. So konnten der oder die Täter in das Haus eindringen. Im Haus durchsuchten sie die Räume und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Drochtersen unter der Telefonnummer 04143-912340 auf.

