Polizei Dortmund

POL-DO: Wichtige Hinweise der Dortmunder Polizei vor dem Euro-League-Spiel BVB gegen Glasgow Rangers

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0186

In der Uefa Europe League spielt Borussia Dortmund am Donnerstag (17.2.2022) gegen die Glasgow Rangers. Anstoß ist um 18.45 Uhr im Signal Iduna Park. Die Dortmunder Polizei bereitet diesen Einsatz seit mehreren Monaten vor und heißt die Fans aus Schottland herzlich willkommen.

In zwei Fanbriefen spricht die Polizei die Fans in deutscher und in englischer Sprache an. "Wir begrüßen ausdrücklich sportbegeisterte und friedliche Fußballfans in unserer Stadt", heißt es darin. Eine starke Unterstützung der Teams und eine eindrucksvolle Stimmung gehören selbstverständlich zu einer spannenden Partie.

Damit es bei einer sportlichen Begegnung bleibt, bittet die Polizei alle Fans darum, keine Pyrotechnik zu zünden und diese auch nicht mitzuführen - nicht im Stadion und nicht im öffentlichen Raum. Verstöße führen zwangsläufig zu Ermittlungsverfahren. Auch Betretungsverbote für das Stadion sind nicht auszuschließen.

Ein weiterer wichtiger Hinweis betrifft die Einlasskontrollen: Die Anreise zum Stadion muss bis spätestens 16.45 Uhr erfolgen. Nur so ist gewährleistet, dass alle Besucherinnen und Besucher des Stadions pünktlich zum Anstoß ihren Platz einnehmen können.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen in deutscher und englischer Sprache.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell