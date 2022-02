Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfandung nach falschem Polizisten - Wer kennt die Person?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0185

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Dortmund nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Mann steht im Verdacht sich als Polizeibeamter ausgegeben und so das Vertrauen einer Seniorin gewonnen zu haben.

Am 2. Dezember des vergangenen Jahres meldete sich telefonisch ein unbekannter Täter bei der Frau aus Lünen und erzählte als angeblicher Polizeibeamter eine bekannte Geschichte zu mutmaßlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Zwischen 19 und 20 Uhr kam dann ein weiterer fingierter Beamter, der die EC-Karte der Seniorin in Verwahrung nahm.

Mit der EC-Karte hob eine bislang unbekannte Person um 21.20 Uhr und 21.21 Uhr an einer Bankfiliale an der Straße Am Amtshaus in Dortmund einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Die Polizei fragt daher: Wer kennt die Person auf den Lichtbildern und/oder kann Angaben zu dessen derzeitigem Aufenthaltsort machen? Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter:

Die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/74119

