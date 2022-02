Polizei Dortmund

POL-DO: Freitagnacht: Raub an der Priorstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0182

Freitagnacht (11.2) ist ein Dortmunder, um 23.40 Uhr, von zwei unbekannten Männern an der Priorstraße/Zimmerstraße ausgeraubt worden - die Polizei sucht dazu noch Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 35-jährige Dortmunder zu Fuß auf der Priorstraße in Richtung Westen unterwegs. An der Ecke zur Zimmerstraße sprach ihn plötzlich ein Fremder an, gleichzeitig kam dem Dortmunder auch ein unbekannter auf der Priorstraße entgegen. Als der Dortmunder unbeirrt weiter gehen wollte, hielt ihn der entgegenkommende Fremde auf. Zeitgleich riss ihn der unbekannte Mann aus der Zimmerstraße zu Boden. Während des Angriffs raubten die Männer dem 35-Jährigen Bargeld und ein Mobiltelefon aus der rechten Jackentasche.

Die beiden knapp 20 bis 25 Jahre alten Personen, ein 180 cm großer sowie ein etwas kleinerer (circa 170 cm) Mann, der mit einer dunklen Jacke bekleidet war, verschwanden in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich beim Dortmunder Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

