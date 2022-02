Polizei Dortmund

POL-DO: 68-Jähriger zu Boden gestoßen und getreten - Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0180

Am Samstagabend (12. Februar) ist ein Mann an der Beurhausstraße / Luisenstraße von unbekannten Tätern zu Boden gestoßen und getreten worden. Der 68-Jährige wurde hierdurch verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 22.30 Uhr. Der Mann aus Bonn hatte soeben das Konzerthaus in Richtung Osten verlassen. Auf Höhe der Schulen an der Beurhausstraße / Luisenstraße sei er plötzlich von hinten geschubst worden, woraufhin er stürzte. Auf dem Boden liegend drehte er sich um und erkannte drei junge Männer. Der Bonner fragte die etwa 14 bis 18 Jahre alten Personen was sie wollen. Wortlos ging einer der Tatverdächtigen auf den 68-Jährigen zu und trat ihm gegen den Kopf. Ein weiterer Täter trat ihm in den Bauch, während der Dritte seine Jackentaschen durchsuchte.

Geistesgegenwärtig schrie der Mann um Hilfe. Die Jugendlichen ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte Bonner suchte eigenständig eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige.

Einen der Tatverdächtigen beschreibt er wie folgt:

- etwa 16 Jahre alt - 180 cm groß und schlank - trug einen weißen / hellen Blouson

Die Polizei sucht nun Zeugen. Haben Sie womöglich mehrere Jugendliche in dem Bereich der Schulen gesehen, oder sind Sie ihnen bekannt? Haben Sie die Tat beobachtet, oder die Hilfeschreie gehört und Jugendliche wegrennen sehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter:

Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell