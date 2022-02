Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall im Kreuzungsbereich sorgt für Sperrung der Kurt-Schuhmacher-Straße

Viktoriastraße in Lünen - zwei Personen leicht verletzt

Dortmund (ots)

Am frühen Freitagabend (11. Februar) ist es in Lünen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Der Kreuzungsbereich Kurt-Schuhmacher-Straße / Viktoriastraße musste komplett gesperrt werden.

Nach ersten eigenen Angaben war ein 38-Jähriger aus Herne um 17.17 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich Viktoriastraße / Kamener Straße hielt er zunächst verkehrsbedingt an. Nachdem die Linksabbieger Grünlicht hatten, fuhr auch er - offensichtlich bei Rot - an und stieß mittig der Kreuzung mit dem VW Golf eines 22-Jährigen aus Bergkamen zusammen, der die Viktoriastraße in Richtung Osten befuhr.

Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Golf gegen ein Verkehrszeichen an der Mittelinsel. Ein 6-jähriger Junge in dem Fahrzeug des Mannes aus Herne, sowie die 22-jährige Beifahrerin des Bergkameners wurden leicht verletzt. Nach ambulanten Behandlungen konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

