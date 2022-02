Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei im HSK: Zeugen in Dortmund gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0175

Die Polizei im Hochsauerlandkreis bittet nach einer sexuellen Nötigung um Mithilfe in der Bevölkerung. Mit einem Lichtbild fahndet die Behörde nach einem Mann, der im Verdacht steht im Juni 2021 einer Jugendlichen in einem Zug mehrfach an Beine und Brust gefasst zu haben.

Zeugenhinweisen zufolge hat der Mann vermutlich in Dortmund den Zug verlassen. Daher weisen auch wir auf die Öffentlichkeitsfahndung der Kolleginnen und Kollegen hin. Diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/73505

Hier ist die Pressemitteilung aus dem HSK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5137941

