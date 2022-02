Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach rechtsradikalen Schmierereien an Dortmunder Moschee

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0172

Unbekannte haben in der Zeit vom 8. zum 9. Februar 2022 die Eingangstür einer Dortmunder Moschee in der Ofenstraße beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf ein 40 x 40 cm großes, schwarzes Hakenkreuz blickte der Verantwortliche der türkischen Gemeinde unter dem Dachverband der DITIB in der Ofenstraße, als er vor der Moschee stand. Eine ähnliche Tat soll bereits am 22. Januar begangen worden sein, damals kam es jedoch nicht zu der Erstattung einer Anzeige und die Schmiererei wurde eigenständig beseitigt. Die betroffene Gemeinde steht in regem Austausch mit den Ansprechpartnern des Polizeipräsidiums Dortmund, um das Geschehen aufzuarbeiten.

Der Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Tel. 0231/ 132-7441 bei der Dortmunder Kriminalwache zu melden. Wer hat in der Zeit vom 8. bis zum 9. Februar etwas gesehen oder gehört? Wem ist irgendetwas Verdächtiges aufgefallen?

