POL-DO: Jörg Ziegler ist der neue Leiter der Direktion Kriminalität in Dortmund

Dortmund (ots)

Jörg Ziegler ist seit dem 29. November 2021 der neue Leiter der Direktion Kriminalität beim Polizeipräsidium Dortmund und folgt damit Walter Kemper, der Ende 2021 in den wohlverdienten Ruhestand trat.

Polizeipräsident Gregor Lange begrüßt mit Herrn Ziegler einen erfahrenen "Kriminalisten" in dieser verantwortungsvollen und wichtigen Führungsposition im Polizeipräsidium Dortmund: "Herr Ziegler hat bereits in Gelsenkirchen die Direktion Kriminalität geleitet, bringt also umfangreiche Erfahrungen als Direktionsleiter mit. Ich freue mich, dass wir einen so erfahrenen Mann für diese wichtige Position gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir auch die Bekämpfung des Rechtsextremismus weiter vorantreiben und auch die organisierte Kriminalität in Dortmund in den Fokus nehmen."

Der neue Direktionsleiter Jörg Ziegler betont: "Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist ein wesentlicher Schwerpunkt des PP Dortmund und somit auch meiner Direktion. Es wird aber auch darum gehen, dem sexuellen Missbrauch von Kindern weiter energisch entgegenzutreten und die Bekämpfung der Clan- und organisierten Kriminalität weiter voranzutreiben. Auch in der Dortmunder Nordstadt gibt es viele positive Entwicklungen zu berichten. Diese Arbeit fortzuentwickeln; das habe ich mir auf die Fahne geschrieben."

Er ergänzt: "Mir ist es wichtig, die Lücke zwischen der Polizei und den Tätern nicht größer werden zu lassen. Dieses Ziel greife ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Direktion gemeinsam an und bin froh, auf viele hoch motivierte Ermittlerinnen und Ermittler hier in Dortmund gestoßen zu sein."

Der Leitende Kriminaldirektor (LKD), bekennender Fan des FC Schalke 04, freut sich deshalb besonders über seinen Wechsel von "Revier" zu "Revier". Aber nicht nur Fußball gehört zu seinen Hobbys sondern ebenso die alljährliche Cranger Kirmes. Das zeigen schon die vielen Poster zu diesem traditionellen Volksfest in seinem Büro. Ein willkommener Ausgleich zu den Herausforderungen und der Verantwortung zu seiner neuen Aufgabe im Polizeipräsidium Dortmund.

Bevor Herr Ziegler den Weg in sein neues "Revier" nach Dortmund gefunden hatte, hat der 52-Jährige bereits im Polizeipräsidium Recklinghausen sechseinhalb Jahre Erfahrungen in Funktion als Leiter der Führungsstelle Gefahrenabwehr und Einsatz sowie als Leiter der Kriminalinspektion 2 gesammelt. Anschließend zog es ihn für zwei Jahre ins Ministerium des Inneren NRW nach Düsseldorf, bevor er in die Heimat seines Lieblingsfußballvereins nach Gelsenkirchen wechselte. Mit dem jetzigen Wechsel in das östliche Ruhrgebiet zieht nun tatsächlich ein echter "Ruhrpottler" ins Polizeipräsidium Dortmund ein.

