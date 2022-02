Polizei Dortmund

POL-DO: Handtaschenraub in Lünen-Horstmar - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0181

Am Baukelweg in Lünen-Horstmar ist es gestern Abend (13. Februar) zu einem Handtaschenraub gekommen. Zunächst zerrten die Täter an der Tasche der Frau, bevor sie sie zu Boden schubsten und mit der Beute wegrannten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten eigenen Angaben hielt sich die 32-Jährige aus Lünen um 18.30 Uhr in einer Bankfiliale am Baukelweg auf. Nach dem sie diese verließ, näherten sich ihr zwei Männer. Einer habe plötzlich nach der Handtasche gegriffen und an dieser gezerrt. Die Lünerin hielt ihre Handtasche fest, wodurch es zu einer Rangelei kam. Auch als die Schlaufe riss, klammerte sich die 32-Jährige regelrecht an ihre Tasche. Erst als einer der Unbekannten sie von hinten zu Boden stieß, ließ sie die Handtasche los und stürzte.

Die beiden Täter flüchteten samt Beute in Richtung Preußenstraße. Die 32-Jährige blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

Sie beschreibt die Täter wie folgt:

- ca. 20 bis 25 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß und schlank - Der Haupttäter trug rote Oberbekleidung, womöglich einen Kapuzenpullover und hatte einen helleren Hauttyp - Der zweite Tatverdächtige war dunkel gekleidet

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Haben Sie den Raub beobachtet und können weitere Angaben machen? Sind Ihnen die Personen aufgrund der Personenbeschreibung bekannt und können Sie Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

