Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Apensener Bäckerei-Filiale, Unbekannte entwenden Maschinen aus Rohbau in Mittelsdorf, Serie von mindestens fünf Einbrüchen bzw. Diebstählen in Hüll

Stade (ots)

1. Einbrecher in Apensener Bäckerei-Filiale

Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 19:00 h und 04:50 h in Apensen in der Buxtehuder Straße nach dem Aufhebeln einer Schiebetür in das Innere einer dortigen Bäckereifiliale eingedrungen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Täter dann einen Wandtresor erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

2. Unbekannte entwenden Maschinen aus Rohbau in Mittelsdorf

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen gestern, 15:30 h und heute Morgen, 06;20 h in Mittelsdorf in der Straße Ostereichen auf das Gelände einer dortigen Rohbaustelle gelangt und haben eine Steinsäge, einen Hubwagen sowie eine Tischkreissäge entwendet.

Zum Abtransport müssen der oder die Einbrecher mit einem passenden Transporter oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein.

Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Serie von mindestens fünf Einbrüchen bzw. Diebstählen in Hüll

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Hüll zu einer Serie von mindestens fünf Einbrüchen bzw. Diebstählen gekommen.

In der Straße "Klein Rönne" wurden von Unbekannten aus einem Peugeot eine geringe Menge Bargeld sowie ein Navi und aus einem BMW der Fahrzeugschein erbeutet.

In der Straße "Alte Sägerei" konnten aus einer Werkstatt zwei Akkuschrauber entwendet werden.

In der Straße "Gehrden" wurde schließlich aus einem VW-Transporter ein weiterer Akkuschrauber, ein Baustellenradio, ein Entfernungsmesser sowie eine Taschenlampe gestohlen.

Der Versuch, in den EDEKA-Getränkemarkt in der gleichen Straße einzudringen, scheiterte dann aber an den Sicherungseinrichtungen.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Drochtersener Polizeistation zu melden.

