Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

In der Zeit von Samstag, den 12.03.22, 12 Uhr bis Sonntag, den 13.03.22, 08:40 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten roten VW Passat in der Straße Bleiche in Horneburg.

Hierbei wurden sowohl der Spiegel des geparkten Pkw, als auch der Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs beschädigt. Vom Verursacher blieb die lackierte Hülle des Außenspiegels und ein Stück vom Blinkerglas zurück.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw Marke VW (mehrere Modelle möglich: Passat, Passat CC, Beetle, Eos oder Jetta) in der Farbe "mokka-anthrazit perleffekt" handeln.

Der Verursacher kümmerte sich anschließend aber nicht weiter um den Unfall und die Schadenregulierung. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell