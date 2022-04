POL-S: Spur geschnitten und nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte haben am Samstag (09.04.2022) in einer Tankstelle an der Engelbergstraße mehrere Dosen Shisha- Tabak gestohlen. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein Audi, der mit drei Personen besetzt war, auf das Tankstellengelände. Zwei der Insassen, ein Mann und eine Frau, betraten den Verkaufsraum und steckten die Dosen im Wert von mehreren Hundert Euro in ihre mutmaßlich präparierten Manteltaschen. ...

