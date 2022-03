Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kinder missbrauchen Notruf und entleeren Feuerlöscher

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Rosenmontag (28. Februar) hielten sich zwischen 13.30 Uhr und 13.52 Uhr zwei Kinder in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts in der Straße Am Landabsatz im Bereich eines Treppenhauses / Notausgangs auf. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die beiden Jungen zunächst einen Feuerlöscher aus einem Kasten nehmen und diesen im Treppenhaus entleeren. Im weiteren Verlauf manipulierten die Jugendlichen an der Brandmeldeanlage und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Beide Jungen waren zirka 10 bis 14 Jahre alt und hatten ein europäisches Erscheinungsbild. Der eine Junge hatte kurze braune Haare und trug ein bedrucktes Shirt, eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke und ebenfalls schwarze Schuhe. Der zweite Junge hatte kurze rotblonde Haare und war mit einem grün-weiß karierten Hemd, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einer schwarz-weiß karierten Jacke bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat zum fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Tiefgarage gemacht oder kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

