Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Sohn betrügt Ehepaar

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Ende Januar erhielt eine 56-jährige Frau aus Erkelenz eine Nachricht auf ihr Handy. In dieser gab sich eine unbekannte Person als ihr Sohn aus und informierte die Frau darüber, dass es sich bei der Nummer um seine neue Erreichbarkeit handeln würde. Einige Tage später trat die Person noch einmal über den Austausch einiger belangloser Nachrichten mit der Frau in Kontakt, die davon ausging, mit ihrem Sohn zu schreiben. Letzte Woche Donnerstag (24. Februar) wurde die Erkelenzerin erneut per Nachricht auf ihrem Handy kontaktiert. Dieses Mal bat der Schreiber der Nachricht seine Eltern darum, eine ausstehende Rechnung zu begleichen, da sein Online Banking nicht funktionieren würde. Die Eltern überwiesen das Geld. Nachdem der richtige Sohn seine Eltern besuchte, stellte sich heraus, dass die Eltern betrogen wurden. Diese erstatteten daraufhin umgehend Anzeige bei der Polizei.

