Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Postfiliale

Zeugen gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Montagmorgen (28. Februar) überfielen zwei Unbekannte den Mitarbeiter einer Postfiliale in der Kampstraße. Um kurz nach 7 Uhr morgens drangen die Männer in den Lagerbereich der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Postfiliale ein, bedrohten den einzigen anwesenden Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der 22-Jährige händigte den Tätern daraufhin Bargeld und Briefmarken aus. Ihre Beute sollen die Täter in einer mitgeführten schwarzen Tasche abtransportiert haben. Zumindest einer der Räuber flüchtete laut Angaben des Überfallenen zu Fuß in Richtung Heiderstraße. Die Beiden sollen männlich, etwa 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, maskiert und vermutlich arabischstämmig gewesen sein. Sie trugen bei der Tatausführung Handschuhe. Der Wortführer soll zudem eine Smartwatch der Marke "Apple" getragen haben. Die Polizei fragt: Wer hat zum in Rede stehenden Zeitpunkt Beobachtungen im Bereich der Postfiliale gemacht oder kann Angaben über die beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell