Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 7-Jähriger bei Radunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 7-jährigen Radfahrer ist es am Samstag (21. August) gegen 12 Uhr auf der B236 in Finnentrop gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte eine 39-Jährige ihren Pkw rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt aus. Sie nahm zwar die radfahrende Mutter des Kindes wahr, jedoch nicht den 7-Jährigen, der den dort befindlichen Gehweg befuhr. Infolgedessen stießen die Fahrzeuge zusammen. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Junge wurde von einem Rettungswagenteam vor Ort behandelt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell