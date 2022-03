Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweiradfahrer flüchtet vor Polizei und beschädigt PKW, Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Montagabend (28. Februar), gegen 21.15 Uhr, beabsichtigte eine Polizeistreife zwei Kleinkraftradfahrer zu kontrollieren, die mit ihren Zweirädern die Roermonder Straße in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Merkstein befuhren. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gegeben hatten, flüchtete einer der Fahrer in unbekannte Richtung. Der zweite Fahrer verlangsamte seine Fahrt und erweckte zunächst den Anschein, am rechten Fahrbahnrand anhalten zu wollen. Allerdings versuchte er sich ebenfalls der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und beschädigte dabei einen geparkten PKW. Daraufhin hielt er wieder an und drehte, um seine Flucht fortzusetzen. Er entkam letztendlich über einen durch Poller begrenzten Weg in Richtung Nordring. Der Fahrer war männlich und 15 bis 30 Jahre alt. Er trug einen dunklen Helm und eine dunkle Hose sowie eine silberfarbene/blaue Jacke. Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen auf der Roermonder Straße gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Kleinkraftradfahrer machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell