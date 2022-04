POL-S: Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (08.04.2022) einen 62 Jahre alten Mann in der Seelbergstraße mit einem Messer bedroht und so mehrere Hundert Euro erbeutet. Der unbekannte Mann war gegen 13.40 Uhr in einer Gaststätte an der Stuttgarter Straße in Esslingen, als er ein Gespräch zwischen einer Mitarbeiterin und dem 62 Jahre alten Mann verfolgte. Offenbar beobachtete er auch, ...

mehr