Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW beschädigt und abgehauen, Zeugen gesucht

Oberweiler-Tiefenbach (ots)

Ein unbekannter Fahrer kümmert sich nicht um den verursachten Schaden. Am Donnerstagmittag hatte ein Ehepaar den roten Hyundai am Fahrbahnrand der Kirchenstraße zum Parken abgestellt. Nachdem sie von ihrem Spaziergang zurückkamen stellten sie an der Stoßstange vorne links eine frische Beschädigung fest. Hinweise auf den Verursacher liegen keine vor. Die Polizeiinspektion Lauterecken bitte mögliche Zeugen, die zwischen 12:00 und 13:30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell