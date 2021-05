Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: gestohlener Pkw aufgefunden Polizei sucht Hinweise

Theisbergstegen (ots)

Am frühen Dienstagmittag wurde am Bahnhof ein VW-Lupo mit dem Kennzeichen AZ-B.... festgestellt. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Ludwigshafen gestohlen wurde. Der Pkw wurde sichergestellt. Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kusel 06381/9190 in Verbindung zu setzen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell