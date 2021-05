Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katalysatoren gestohlen

Lauterecken (ots)

Bereits am Pfingstwochenende wurden an zwei Pkw die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Die beiden, zur Verschrottung gedachten, Pkw standen im rückwärtigen Bereich eines Autohauses in der Saarbrücker Straße. Die Spurenlage lässt die Vermutung zu, dass bislang unbekannten Tätern unter zur Hilfenahme eines Wagenhebers die beiden Fahrzeuge hochgebockt hatten und so an den Unterboden gelangten. Die Polizei Lauterecken bittet Zeugen, die über das Pfingstwochenende etwas Verdächtiges im Bereich des Ford-Händlers in der Saarbrücker Straße wahrgenommen haben, sich unter der 06382-9110 zu melden. |pilek

