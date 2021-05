Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall durch Gegenstand auf der Fahrbahn

Enkenbach (ots)

Am Mittwoch Morgen kam es auf der A6 in Richtung Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Nahe der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn fuhr ein Mann mit seinem Audi über ein auf der Fahrbahn liegendes Stück Metall. Dieses brach dabei in drei Teile und beschädigte den Unterboden und die Front des PKW. Durch das Überfahren des Metalls wurden Teilstücke aufgewirbelt und flogen auf zwei, hinter dem Audi fahrenden Fahrzeuge. Der Opel Astra und der Mercedes Sprinter wurden durch den Aufprall ebenfalls beschädigt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

