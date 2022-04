Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagmittag (11.04.2022) in einem Drogeriemarkt an der Marktstraße offenbar Parfum gestohlen und auf seiner Flucht einen 36-Jährigen bedroht.

Der 36-Jährige bemerkte kurz vor 12.30 Uhr, wie der Unbekannte den Drogeriemarkt verließ und dabei den Diebstahlsalarm auslöste. In der Finstermünzgasse bemerkte der mutmaßliche Dieb seinen Verfolger, bedrohte ihn und warf vier Parfums, die er mutmaßlich zuvor gestohlen hatte, weg. Anschließend flüchtete er in die Brunnenstraße und verschwand in einem Gebäude. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn aber nicht mehr an. Der Zeuge beschrieb den mutmaßlichen Dieb als etwa 45 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur und Bauchansatz. Er trug eine blaue Basecap, einen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle Jeanshose, eine dunkle Jacke oder Pullover und darüber eine dunkelblaue Weste. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

