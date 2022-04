Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.04.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Jugendeinrichtung ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Forellenweg, 08.04.2022, 22:00 Uhr-10.04.2022, 21:35 Uhr.

Unbekannte Täter hatten ein Fenster der Jugendeinrichtung eingeschlagen und konnten auf diese Weise in das Objekt gelangen. Derzeit wird ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam. Der bisherige Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter beschädigten abgestelltes Fahrzeug.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße/ggü. Vogelwinkel, 08.04.2022, 18:30 Uhr-10.04.2022, 13:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten an einem in der Braunschweiger Straße abgestellten VW Polo alle vier Reifen zerstochen und hierdurch einen Schaden von ca. 250 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

38272 Burgdorf, Berel, Specken aus Richtung Himstedter Straße kommend, 09.04.2022, 20:00 Uhr-10.04.2022, 09:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer eines Pkw in einer leichten Rechtskurve über seine Fahrspur hinaus über einen Gehweg und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Gartenzaun eines Geschädigten. Hierdurch entstand am Zaun ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der unbekannte Fahrer bzw. die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Opel Corsa handeln. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Verkehrsunfall forderte zwei nicht unerheblich verletzte Personen.

Salzgitter, Bad, Nord-Süd-Straße/Engeroder Straße Höhe Feuerwehr, 10.04.2022, 20:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 60-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Nord-Süd-Straße in Richtung Gebhardshagen und beabsichtigte an der dortigen Lichtsignalanlage nach links in die Engeroder Straße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw Skoda eines 78-jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Hierdurch wurden beide Männer nicht unerheblich verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Beide Beteiligten mussten in Krankenhäuser verlegt werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell