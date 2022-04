Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine /Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.04.2022

Peine (ots)

Elektrokleinstfahrzeug sog. E-Scooter ohne erforderliche Pflichtversicherung angetroffen

Am Freitagabend kontrollierten Beamten der Polizeistation Edemissen in der Straße Am Hohendorn eine 32-jährige E-Scooterfahrerin aus der Gemeinde Wendeburg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Am Freitag, 08.04.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Straße Burgkamp, in 31228 Peine, in ein Wohnhaus ein. In dem Wohnhaus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telef.: 05171 999-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse

Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter in einem Discounter in der Caroline-Herschel-Straße einen günstigen Moment aus und entwendete aus der Einkaufstasche der 75-jährigen Geschädigten die Geldbörse. In der entwendeten Geldbörse befanden sich Bargeld, eine Kontokarte und Ausweispapiere. Hinweise bitte an die Polizei Peine, Tel.: 05171-99-0.

