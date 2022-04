Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 10. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel / Fümmelse: Diebstahl eines Pkw-Außenspiegelglases

Freitag, 08.04.2022, ca. 20.00 Uhr bis Samstag, 09.04.2022, ca. 10.00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag bauten unbekannte Täter in der Straße Im Kleinen Feld von einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw BMW das linke Außenspiegelglas fachgerecht aus und entwendeten dieses. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Samstag, 09.04.2022, 10.13 Uhr

Am Samstagvormittag kam es in der Waldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Demnach stieß der 56-jährige Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen zwei, auf dem Seitenstreifen zum Parken abgestellte, Pkw. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 56-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell