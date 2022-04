POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 10.04.2022

Salzgitter (ots) - Fahrraddiebstahl am Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Bahnhof, 08.04.2022 Am Freitag, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 14:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein am Zugangsbereich des Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt mit Kabelschloss gesichertes, ...

mehr