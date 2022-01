Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Straelen-Herongen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. Januar 2022) waren Diebe in Herongen unterwegs. Auf der Pastor-Hahnen-Straße drangen die unbekannten Täter in einen Renault Scenic ein und entwendeten persönliche Dokumente aus dem Wagen. Nur eine Straße weiter, auf dem Ahornweg, versuchten die Täter, in ein Wohnmobil einzudringen, das in der Einfahrt eines Hauses abgestellt war. Sie beschädigten ein Fenster des Wohnmobils, gelangten jedoch nicht ins Fahrzeuginnere. Aus einem PKW in der Nachbarschaft entwendeten sie unter anderem ein Navigationsgerät. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

