Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.04.2022

Salzgitter (ots)

Fahrraddiebstahl am Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Bahnhof, 08.04.2022

Am Freitag, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 14:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein am Zugangsbereich des Bahnhof Salzgitter-Lebenstedt mit Kabelschloss gesichertes, neuwertiges, schwarzes Damenfahrrad der Marke Zündapp. Am Abstellort konnte nur noch das durchtrennte Fahrradschloss aufgefunden werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen/Personen bitte an die Polizei Salzgitter: Tel.: 05341/1897-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Salzgitter-Lebenstedt, Bruchmachtersenstraße, 08.04.2022

Am späten Nachmittag des Freitages kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung an der Bruchmachtersenstraße einen 24-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis mit anschließenden Zusammenstoß mit Funkstreifenwagen

Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 08.04.2022

Am Abend des Freitages kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung an der Neißestraße einen 39-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter. Dieser war zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Für die Verkehrskontrolle hatten die eingesetzten Beamten den Funkstreifenwagen hinter dem angehaltenen Pkw abgestellt und waren ausgestiegen, als der Pkw des 39-jährigen plötzlich rückwärts rollte. Trotz mehrfachen Rufens seitens der Polizeibeamten reagierte der Fahrzeugführer nicht und der Pkw stieß gegen den Streifenwagen, wobei an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Bei dem Fahrzeugführer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,16 Promille. Des Weiteren war die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell