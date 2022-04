Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 8. April 2022:

Salzgitter (ots)

Burgdorf: Windböe erfasst PKW

Donnerstag, 07.04.2022, gegen 20:10 Uhr

Vermutlich aufgrund einer Windböe verlor am Donnerstagabend ein 54-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 474 im Bereich Burgdorf die Kontrolle über seinen PKW. Im weiteren Verlauf kam er mit dem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision wurde der PKW erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10000 Euro geschätzt.

Salzgitter: zwei zum Parken abgestellte PKW entwendet

Mittwoch, 06.04.2022, bis Donnerstag, 07.04.2022

In der Nacht von Mittwoch bis zum Donnerstagvormittag sind im Stadtgebiet von Salzgitter Lebenstedt zwei zum Parken abgestellte PKW entwendet worden. So war ein in der Straße Rabenacker am dortigen Straßenrand abgestellter grauer VW Bus Multivan Ziel der Diebe. Der Wert des VW wird mit rund 10000 Euro angegeben. Ebenso wurde am Donnerstagmorgen ein in der Straße Elchtränke zum Parken abgestellter schwarzer Audi A3 im Wert von rund 8000 Euro entwendet. Ob ein möglicher Tatzusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

