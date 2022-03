POL-EL: Wietmarschen - Unfall auf A31

Salzbergen (ots) - Am 11. März zwischen 07.00 Uhr bis 07.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Straße Holsterfeld abgestellten VW Touran. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum unfallflüchtigen ...

mehr