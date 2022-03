POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Hauptstraße im Meppener Ortsteil Rühle zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines Dacia war gegen 10.10 Uhr in Richtung Twist unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Rückfragen bitte an: ...

