Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 9. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Senior übersieht geparkte Fahrzeuge

Am gestrigen Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, befuhr ein 91-Jähriger mit seinem Opel Astra die Harzstraße in Dorstadt. Dabei kollidierte der Rentner mit einem Ford C-Max sowie einem Renault Clio, welche ordnungsgemäß hintereinander am Fahrbahnrand geparkt waren. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralles wurden der Opel Astra des Unfallverursachers als auch der geparkte Renault Clio dermaßen stark beschädigt, dass beide PKW nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache gab der aus Wolfenbüttel stammende Mann an, dass er scheinbar abgelenkt gewesen wäre und demzufolge die geparkten Fahrzeuge nicht wahrgenommen hätte. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Während der Unfallaufnahme entstand bei den Beamten der Eindruck, dass der Senior altersbedingt nicht mehr in der Lage war, Fahrzeuge sicher zu führen und es demzufolge zu dem Unfall gekommen ist. Daher wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Voraussichtlich muss sich der Rentner nun zur Erhaltung der Fahrerlaubnis einer Untersuchung unterziehen.

